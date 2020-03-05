Eşi ile oğlunu kaybeden Suriyeli kadının, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi ile oğlunu kaybeden Suriyeli kadının, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi - Son Dakika

Eşi ile oğlunu kaybeden Suriyeli kadının, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi

7 saat önce

SURİYE'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak, İdlib kırsalında çadır kente sığınan Halide Rahmun, eşini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, 9 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Eşi ile oğlunu kaybeden Suriyeli kadının, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi, System.String[]

SURİYE'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak, İdlib kırsalında çadır kente sığınan Halide Rahmun, eşini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, 9 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'nin Maaret el Numan bölgesindeki bombardımandan kaçıp, İdlib kırsalında çadırlara yerleşen Halide Rahmun ve 9 çocuğu, burada hayat mücadelesi veriyor. Kocasını ve oğlunu İdlib'in ilçesi olan Maaret el Numan'da hava saldırısında kaybeden Rahmun, çocukları ile canlarını kurtarmak için her şeyini geride bırakarak, yaşamını çadırda sürdürmeye çalışıyor.

Hava bombardımanında eşi ve 1 oğlunu kaybedince 9 çocuğuyla kaldığını anlatan Halide Rahmun, "Maaret el Numan'da yaşıyordum ancak Esad üzerimize bombalar yağdırdı. Eşim ve oğlum uçaktan atılan bomba sonucu hayatını kaybetti. Sonra İdlib'e geldik ama burada da saldırılar başladı. Ben de 9 yetim çocuğumla kampta kalmaya başladım. Burada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Yemek, ekmek, temizlenebilecek suyumuz yok, temiz kıyafet ve yakacağımız yok. Bazı çadırlarda birkaç aile yaşıyor. Bir çadırda 9 çocukla kilimin üzerinde yaşıyoruz. Bize sadece Türkiye yardım ediyor. Biz lider Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz" dedi.

Sınırın birçok noktasına kurulu çadırlarda yaşamını sürdüren savaş mağdurları arasındaki çocuklar ise soğuk havada montları dahi olmadan, çamurlu alanlarda oyun oynuyor.


Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:41 Kaynak: DHA
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