Eşi ile oğlunu kaybeden Suriyeli kadının, 9 çocuğuyla yaşam mücadelesi - Son Dakika

Sınırın birçok noktasına kurulu çadırlarda yaşamını sürdüren savaş mağdurları arasındaki çocuklar ise soğuk havada montları dahi olmadan, çamurlu alanlarda oyun oynuyor.

SURİYE'de rejim güçlerine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak, İdlib kırsalında çadır kente sığınan Halide Rahmun, eşini ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, 9 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Putin ve Erdoğan'ın görüşmede tercih ettikleri kravatların rengi neyi ifade ediyor? Uzman isim canlı yayında yorumladı

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz