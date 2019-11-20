Son Dakika Haberleri: Eşi ile tartışan adam sırra kadem bastı
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Eşi ile tartışan adam sırra kadem bastı

6 saat önce

Eşi ile tartışan adam sırra kadem bastıBURSA - Bursa'da eşi ile tartışan adam, kapıyı çarparak çıktığı eve bir daha dönmedi.

Eşi ile tartışan adam sırra kadem bastı

BURSA - Bursa'da eşi ile tartışan adam, kapıyı çarparak çıktığı eve bir daha dönmedi. Sırra kadem basan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş için arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Göllüce Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında eşi ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışan 49 yaşındaki Mehmet Ali Koldaş, kapıyı çarptığı gibi kendini sokağa attı. Dün geceden beri bir daha eve dönmeyen bir çocuk babası Koldaş'ı merak eden yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

Dün geceden beri sırra kadem basan adamı aramak için jandarmanın yanı sıra, AFAD, NAK, ANDA, İHHA arama kurtarma ekipleri de seferber oldu. Telefonunu da evde bırakan Koldaş, en son marketten 2 paket veresiye sigara aldığı öğrenildi.

Eşi ile tartışan adam sırra kadem bastı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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