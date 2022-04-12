Eşi ile tartışıp sopayla aracına saldırdı, çocuğunun çığlıkları mahallede yankılandı - Son Dakika

Esenyurt'ta bir şahıs, eşi ve çocuğuna korku dolu anlar yaşattı. Bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başlayan adam, çevredekilerin araya girme çabasına rağmen aracına sopa ile vurmaya başladı. Otomobilin içinden bebek çığlıkları yükselirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir şahıs, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçta bağırmaya başladı. Adamla kadının arasında başlayan tartışma büyürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Gözü dönmüş adam gelen tepkilere aldırmadan eline aldığı sopayla aracının camına vurmaya başladı. Arabanın içindeki küçük çocuğun çığlıkları mahallede yankılandı. Mahalleliye hakaret de eden şahıs, bir süre sonra eşi ve çocuğunu da alarak son sürat olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)