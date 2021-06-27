Eşi ile tartıştı, duvarda asılı bulunan tüfekle kendini yaraladı - Son Dakika

Eşi ile tartıştı, duvarda asılı bulunan tüfekle kendini yaraladı

Olay sonrası 10 yaşındaki oğlu gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi ile tartışan bir kişi, duvarda asılı bulunan tüfeği omzuna ateşleyerek yaralandı. Hayati tehlikesi olmayan adam tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Öte yandan şahsın 10 yaşındaki oğlunun olay sonrası gözyaşlarını tutamaması yürekleri sızlattı.

Olay, Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 sokak üzerinde bulunan çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde eşi Hörü F. ve 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Şükrü F. henüz nedeni öğrenilemeyen bir olaydan ötürü eşi ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan adam, duvarda asılı bulunan tüfeği eline alarak kafasına dayadı. Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu 155 polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmeye çalışsa da şahıs bir süre sonra tüfeği omuzuna ateşledi.

Aldığın kurşun darbeleri ile yaralanan Şükrü F. için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan şahıs tedavi altına alındı. Şükrü F.'nin bir çocuğunun olay sonrası gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gözü yaşlı çocuğu yakınları teselli etti. Eşi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hörü F., 'eşiniz ile neden tartıştınız' sorusuna, "Büyütecek bir sorun yok" diyerek cevap verdi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.