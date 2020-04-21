Eşi ile testi pozitif çıkan Cemil Bayram: Kendimden çok eşimi düşündüm - Son Dakika

BURSA'da Covid-19 testleri pozitif çıkan Ayşe-Cemil Bayram çifti, 8 gün süren tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hastalık ve tedavi sürecinde eşi ile ayrı odalara alındığında değişik duygular ve endişeler yaşadığını anlatan Cemil Bayram (42), "Eşim iki yıl önce kalp krizi geçirdi. Kalbinde de sıkışma olunca kendimden çok eşimi düşündüm. Kimsenin benim yaşadığım endişeyi yaşamasını istemem. Bu nedenle ne olur dışarı çıkmayın" diye seslendi.

Bursa'da yaşayan Ayşe Bayram (42), kuru öksürük ve artan eklem ağrıları sebebiyle 9 Nisan'da Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Ayşe Bayram'ın rutin kontrolleri dışında yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ayşe Bayram'ın eşi Cemil Bayram'a da tedbir amaçlı koronavirüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan Bayram çifti, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bayram çifti, 8 günlük tedavinin ardından son yapılan test sonuçlarının negatif çıkması ve şikayetlerinin sona ermesi üzerine 17 Nisan günü taburcu edildi. Büyük sevinç yaşayan çift, 14 gün evde karantinada kalacak. Koronavirüsü yenen Ayşe-Cemil Bayram çifti, hastalık süreci ve tedavi sürecini anlattı.

HİÇ BELİRTİ GÖSTERMEMESİNE RAĞMEN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kendisinde hiçbir belirti olmamasına rağmen koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cemil Bayram, "Bende ilk başlarda belirti yoktu. Eşimde kuru öksürük vardı. Onu hastaneye götürdüm. Testi pozitif çıktı. Bana da test yapıldı. Hiçbir belirtisi yokken bende de test pozitif çıktı. Eşimden kan aldılar. Tomografi çektiler. Hastane personelinden Allah razı olsun. Bizlerle çok iyi ilgilendiler, çok iyi baktılar" dedi.

'EŞİMİ ÇOK DÜŞÜNDÜM'

Hastalık süresince eşi ile birlikte zorlu bir sınavdan geçtiklerini ifade eden Cemil Bayram, tedavinin başlangıcında ayrı odalara alındıklarında eşi için çok endişelendiğini söyledi. Bayram, "Eşimle ayrı odalara alındık. O anda değişik duygular ve endişeler yaşadım. Tedavi sürecimiz de hemşireler sürekli bizden kan aldı. Sürekli testlerimiz yapıldı. Hap tedavisi başlattılar. Öncelikle eşimi çok düşündüm. Çünkü iki yıl önce kalp krizi geçirdi. Kalbinde de sıkışma olunca kendimden çok eşimi düşündüm. Bende hiçbir belirti yoktu ama bende de pozitif çıktı. Bir kez daha sağlık çalışanlarından Allah razı olsun" diye duygularını paylaştı.

'CİDDİYE ALMAYANLAR VAR, NE OLUR DIŞARI ÇIKMAYIN'

Hastalık sürecinin zor olduğunu anlatarak evde kal mesajı veren Cemil Bayram, "8 gün hastanede yattım. Ne olur dışarı çıkmayın. Bu işi ciddiye almayanlar var ama iş gerçekten çok ciddi. Bunu hastanede yatan insanlar daha iyi biliyorlar da dışarıdakiler bilmiyor. Göründüğü gibi değil. Buradan seslenmek istiyorum. Lütfen dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Mecbur kalmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Ayşe Bayram ise "Bende kuru öksürük vardı. Eşim şüphe duyunca hemen hastaneye götürdü. Hastanede çalışanlardan da Allah razı olsun. Çok korktum. Hastane süreci çok iyi geçti. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.