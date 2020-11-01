Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı - Son Dakika

Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı

01.11.2020 10:43
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı, System.String[]

BURSA'da trafikte seyir halindeyken otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine katan A.E.K.'nin (34) ehliyetine el konuldu.

BURSA'da trafikte seyir halindeyken otomobil içerisinden yönettiği uzaktan kumandalı oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine katan A.E.K.'nin (34) ehliyetine el konuldu. Trafiği tehlikeye sokmak suçundan gözaltına alınan A.E.K. ifadesinde, "Eşim yapabilir misin dedi, ben de gaza gelip 3 kilometre boyunca oyuncağı kullandım" dedi. A.E.K. aynı zamanda psikotekniğe sevk edildi.

Bursa- Ankara yolu üzerinde, eşinin kullandığı 34 KUM 29 plakalı otomobilde yolcu durumunda seyir halinde olan A.E.K., trafikte fiyatı 14 bin lirayı bulan benzinli uzaktan kumandalı yarış arabasını aracının önünde sürdü. O anlar diğer sürücülerce cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından trafik ekipleri harekete geçti.

EHLİYETİNE EL KONULDU, GÖZALTINA ALINDI, PSİKOTEKNİĞE SEVK EDİLDİAnkara yolu üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen A.E.K. trafik ekiplerince durduruldu. Oyuncak arabasını yoldan kaldırması istenen A.E.K.'nin ehliyetine el konularak trafiği tehlikeye sokmak suçundan 132 lira para cezası kesilip, gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği'ne götürülen A.E.K., burada verdiği ifadesinin ardından serbest kaldı. Trafik ekipleri A.E.K.'yi psikotekniğe sevk etti."TRAFİKTE GAZA GELİP 3 KİLOMETRE SÜRDÜM"A.E.K.'nin polise verdiği ifadesinde, "Eşim bana 'Trafikte bu oyuncağı kullanabilir misin?' diye sordu. Eşimin sorusu üzerine gaza geldim. Arabayı eşim kullanırken ben de oyuncağı sürdüm. Trafikteyken diğer sürücülerden de destek görünce daha çok gaza geldim ve oyuncağı 3 kilometre boyunca kullanmaya devam ettim" dediği öğrenildi.Öte yandan diğer sürücüler tarafından çekilen görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde A.E.K.'nin oyuncak arabanın hakimiyetini kaybettiği ve oyuncağın başka bir sürücünün otomobilinin önüne geçtiği, sürücünün oyuncağı ezmemek için durduğu anlar dikkat çekti.

Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı
Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı

Otomobil, Oyuncak, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi istedi diye 14 bin liralık oyuncakla trafiğe çıktı, ehliyetine el konulup gözaltına alındı - Son Dakika


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