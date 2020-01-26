Eşi istedi, villayı boşalttı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Eşi istedi, villayı boşalttı - Son Dakika Magazin

Eşi istedi, villayı boşalttı

6 saat önce

Ünlü oyuncu, Kelkit'in daha küçük ve mütevazı bir evde yaşamak istediğini söylemesi üzerine aynı bölgede ev arayışına girdi.

Eşi istedi, villayı boşalttı, System.String[]

Ünlü oyuncu, Kelkit'in daha küçük ve mütevazı bir evde yaşamak istediğini söylemesi üzerine aynı bölgede ev arayışına girdi. Duymaz uzun bir arayış sonunda Zekeriyaköy'de 10 bin TL'ye bir ev kiraladı. Ankara'da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit'in İstanbul'a tayin hakkı elde edebilmesi için nikah masasına düğünden önce oturan çift, haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı.

Kelkit, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:28 
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