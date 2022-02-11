Üye Girişi
Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı - Son Dakika

Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı

11.02.2022 14:21
Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı

BURDUR'da, ayrı yaşadığı eşi kendisine kapıyı açmayınca pompalı tüfeği boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyleyen Onur B. (30), polis ekiplerince 1 saatte ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.

BURDUR'da, ayrı yaşadığı eşi kendisine kapıyı açmayınca pompalı tüfeği boğazına dayayıp, intihar edeceğini söyleyen Onur B. (30), polis ekiplerince 1 saatte ikna edilerek, eyleminden vazgeçirildi.

Kent merkezinde oturan Onur B.'nin eşi Serap B., bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, 2 çocuğuyla annesinin Emekevler Mahallesi'ndeki evine döndü. Bu sabah eşinin annesine ait eve pompalı tüfekle gelen Onur B., Serap B.'nin kapıyı açmaması üzerine boğazına silahı dayayarak intihar edeceğini söyledi. İhbarla olay yerine gelen polis, Onur B.'yi 1 saat süren konuşmayla ikna edip, eyleminden vazgeçirdi. Tüfeği polise veren Onur B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı
Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı
Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı
YORUMLAR
500

İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:53 Ellerini kelepçeleyip, kadın geceliği giydirdiler! Tekme tokat dövülen gencin işkence anları kamerada
13:48 Ahu Tuğba, İslamiyet'e yönelen Meriç Erkan hakkında konuştu!
13:42 Ahmet Çakar Türk vatandaşlara seslendi: Derhal terk edin
13:31 Haydar Dümen'in 91 yıllık hayat hikayesi!
13:24 Fiyatlar artık e-Devlet üzerinden şikayet edilebilecek!
13:09 2 hırsız dana çalmaya çalıştı! Danalar daha akıllı çıktı
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 14:27:23. #1.12#
SON DAKİKA: Eşi kapıyı açmadı, pompalı tüfekle intihara kalkıştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement