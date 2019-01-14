Eşi karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam bir gün sonra yanarak öldü
Evde yalnız bırakılan alzheimer hastası yaşlı adam çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Gaziantep
'te eşi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan alzheimer hastası yaşlı adam, bir gün sonra evinde çıkan yangında yandı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yaşlı adam 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 10 gün önce Gaziantep'in Şahinbey
ilçesine bağlı Şirinevler
Mahallesinde yaşandı. Aynı evde yaşayan ve gece ayrı odalarda uyuyan 65 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Alav ile eşi Behiye Alav her gece olduğu gibi uyumak için odalarına gitti. Odasındaki sobaya kömür atan Behiye Alav, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, doktorların müdahalesinin ardından taburcu edildi. Kendi evine gitmeyen Behiye Alav, geceyi geçirmek için kızının evine gitti.
Feci şekilde yandı
Evde tek başına kalan 65 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Alav da sobaya kömür artıp uyudu. Sabah
saat 04.00 sıralarında evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını ise ekmek almak için alt kattaki evinden dışarı çıkan oğlu Mehmet Alav fark etti. Mehmet Alav'ın bağırması üzerine uyanan komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanarak ağır yaralanan yaşlı adam olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi
Yanık Merkezine götürüldü. Burada müdahale edilen yaşlı adam, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Yoğun bakımda 9 gün tedavi gören Mustafa Alav, hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu
Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Oğuzeli
İlçesine bağlı Günalan kırsal Mahallesinde defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.