Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar - Son Dakika

Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar

25.05.2021 09:21

Esra Erol'un programına çıkan Mualla Hanım, eşi Hüseyin ve kardeşinin karısı Pınar'ın birlikte kaçtığını belirtti. Program sırasında yaşanan olaya isyan eden kadın, "Böyle bir rezillik olabilir mi? Eşim bir kere kardeşimin karısını alıp tek odalı köy evine götürdü ve 6 saat birlikte oldular. Şimdi de birlikte yaşıyorlar bir de utanmadan el ele kol kola geziyorlar" ifadelerini kullandı.

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine sıra dışı bir konu işlenmeye başlandı. Canlı yayına katılan bir kadın, eşi ve öz kardeşinin karısı tarafından mağdur edildiğini anlatarak "Kadınların sesi olmayız" diyerek isyan etti.

"EŞİM BENİ KARDEŞİMİN KARISIYLA ALDATIYOR"

Programa katılan Mualla Hanım, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kadının sesi olmalıyız dediniz, bende o yüzden buradayım. Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor. Bunları ben tek tek kanıtladım. Sizin ekibinize de yolladım her fotoğrafı. Birlikte yaşıyorlar şuan da. El ele kol kola geziyorlar Esra Hanım. Böyle bir rezillik olabilir mi?"

"SABAHLARA KADAR TELEFONLA KONUŞUYORLARDI"

"Kardeşimin de benim de çocuklarımız var. El ele geziyorlar. Ben hep şüpheleniyordum. Sabahlara kadar telefonla konuşuyordu bir de utanmadan beni suçluyordu. 'Eşya aldırdın bana, borç yaptırdın' dedi bana"

Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte oldular

Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar

"EŞİMİ TELEFONUNA HAYATIMIN ANLAMI DİYE KAYDETMİŞ"

Kardeşinin eşinin göğsünden bir telefon düştüğünü anlatan Mualla Hanım, sözlerine şöyle devam etti: "Telefonda sadece bir isim kayıtlı. 'Hayatımın Anlamı' diye kaydetmiş. O da benim eşimin numarası. Böyle rezillik olabilir mi? Bir de kardeşimle bir araya geldik sorduk 'Bu telefon ne Pınar' diye. Beni suçladı. Güya ben koymuşum kadının göğsüne telefonu, her şey benim oyunummuş."

Eşi, kardeşinin karısıyla kaçan kadın canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte oldular

Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar

"EŞİMİN KÖY EVİNDE 6 SAAT ORADA KALDILAR"

"Ailecek pikniğe gittik. Eşimin kardeşi Pınar, 'Ben üşüdüm' dedi, eşim kalktı ceketini verdi. Bende dedim ki, "Çok üşüdüm ayaklarım soğudu. Çorabını verir misin?" dedim, bana hakaret etti. Sosyal medyada ise ortak paylaşımları var birde. Ben bunları takip ettim Esra Hanım, kadını otelden aldı sonra eşimin bir odalı köyde evi var. O kadınla birlikte oraya gittiler. 6 saat boyunca orada kaldılar. Ben her şeyi tek tek fotoğrafladım. Savcılıkta şimdi o görüntüler."

"EŞİM KOLUNA PINAR'IN ADINI YAZDIRDI"

Mualla Hanım, eşinin koluna 'Pınar' yazdırdığını da dile getirdi. Boşanmak istediğini açıklayan Mualla Hanım, daha fazla dayanamayınca canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar

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Son Dakika Magazin Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (4)
  • Çiçek: Bu programları yaparak daha çok yuvalar yıkılır artık sonlandırın bu yayınları gençlere kötü örnek oluyorlar Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • ..: FARKETTİNİZ Mİ BU TÜR OLAYLAR ESRA EROLDA YAŞANIYOR GENELDE ÇÜNKÜ BİLEREK SIRF REYTİNG İÇİN YAPIYORLAR .. YAZIK AHLAK SIFIR Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar - Son Dakika
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