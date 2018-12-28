Son Dakika Haberleri: Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

1 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 20 Aralık'ta Işıkyaka köyünde şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine sığınan eşi Rojda Bulga (26), kayınpederi Eyyüp ve kayınvalidesi Sadiye Andiç'i silahla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Mehmet Salih Bulga, Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:30 Kaynak: AA

Diyarbakır, Mazıdağı, Mardin, Güncel
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