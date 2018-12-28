Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

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Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu

Emekli Uzman Çavuş, Tartıştığı Kız Kardeşine ve Eniştesine Kurşun Yağdırdı

Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var