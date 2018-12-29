Eşi, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı
53 dakika önce
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Mardin
'in Mazıdağı
ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 20 Aralık
'ta Işıkyaka köyünde şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine sığınan eşi Rojda
Bulga (26), kayınpederi Eyyüp ve kayınvalidesi Sadiye Andiç'i silahla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Mehmet Salih
Bulga, Diyarbakır
'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:06 Kaynak: AA
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