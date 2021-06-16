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Eşi, kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Eşi, kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

16.06.2021 12:09
Eşi, kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı, System.String[]

Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi ile kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan, yeğenini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Süleyman Kiraz'ın yargılanmasına başlandı.

Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi ile kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan, yeğenini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Süleyman Kiraz'ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Kiraz ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Olay günü önce eşi sonrasında kayınvalidesiyle görüştüğünü ve eşinin erkek kardeşinin kendisini daha önceden tehdit ettiği için yanına korumak amacıyla silah aldığını anlatan sanık Kiraz, "Olay günü yeğenlerim silahı görünce kaçtılar, eşime doğru ateş ettim, Yıldız ve Güzel kendilerini önüne attıkları için onlar da yaralandı. Kendimi savundum, üstümde silah olmasaydı benim orada ölüm çıkardı." iddiasını dile getirdi.

Sanık Süleyman Kiraz'ın eşi müşteki Şengül Kiraz da olay günü sanığın önce erkek kardeşini sorduğunu, şehir dışında olduğunu öğrenince 10 dakika sonra eve geldiğini anlatarak, kimseyle konuşmadan mutfağa geçen sanığın önce yengesi Yıldız Keçeci'ye ardından da annesine ateş ettiğini ifade etti.

Kiraz, sanığın daha sonra silahı çocuklara doğrulttuğunu, bunun üzerine çocukların kaçtıklarını dile getirerek, kaçtığı balkonda peşinden gelen sanığın "Boşanma öyle olmaz böyle olur" diyerek kendisine ateş ettiğini söyledi.

Müşteki Yıldız Keçeci de olayda ağır yaralandığını belirterek, "Kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü suçsuz, günahsız yere bize kurşun sıktı, öldürme kastıyla ateş etti." dedi.

Bir diğer müşteki Güzel Keçeci de sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, boşanmak isteyen müşteki Şengül Kiraz'ın çocuklarını alarak Kağıthane'de ev tuttuğu anlatılarak, müştekinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine sanık Süleyman Kiraz'ın 27 Eylül 2020'de ruhsatsız tabancayla Esenler'deki evlerinde kayınvalidesi Güzel Keçeci ve eşinin ağabeyinin eşi Yıldız Keçeci ile eşi Şengül Kiraz'a ateş ettiği belirtiliyor.

İddianamede, 3 kişiyi yaralayan sanığın Yıldız Keçeci'nin oğluna silah doğrultarak tetiği çektiği ancak silahın tutukluk yapması nedeniyle ateş almadığı aktarılarak, sanık Süleyman Kiraz'ın "tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve 3 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Esenler, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşi, kayınvalidesi ve yengesini silahla yaralayan sanık hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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