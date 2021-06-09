Eşi kayıp başvurusu yapmıştı! Adamın cansız bedeni otomobilinde başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Bu kadarını düşman yapmaz! Hacer'in cenazesini gören aile, bir kez daha yıkıldı

Cep telefonu satışı yapan Hadi S. sabah otomobiliyle işe gitmek için evden ayrıldı. Hadi S.'nin eşi Tuba S. saat 12.00 sıralarında polisi arayıp, kocasından haber alamadığını ve durumundan endişe ettiğini belirtti.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Polis Hadi S.'yi ararken, Saraçoğlu Mahallesi'nde otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hadi S.'nin tabancayla başından vurulması sonucu öldüğünü tespit etti. Hadi S.'nin yanında, bir de tabanca bulundu.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Hadi S.'nin cansız bedeni otopsi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, Hadi S.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.