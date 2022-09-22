EŞİ, KENDİSİ İÇİN KALDIRIMI BAHÇEYE ÇEVİRMİŞTİ; İYİLEŞME BAŞLADI - Son Dakika
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EŞİ, KENDİSİ İÇİN KALDIRIMI BAHÇEYE ÇEVİRMİŞTİ; İYİLEŞME BAŞLADI

22.09.2022 13:28

ESKİŞEHİR'de emekli esnaf Memduh Çetin (80), felç geçiren 56 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin (76) için doktorların 'Daha çok güneş görmesi ve oksijen alması gerekiyor' uyarısıyla evinin önündeki kaldırımı çiçekler ve ağaçlarla süsleyerek bahçeye çevirdi.

ESKİŞEHİR'de emekli esnaf Memduh Çetin (80), felç geçiren 56 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin (76) için doktorların 'Daha çok güneş görmesi ve oksijen alması gerekiyor' uyarısıyla evinin önündeki kaldırımı çiçekler ve ağaçlarla süsleyerek bahçeye çevirdi. Bir yılda ilaç tedavisinin yanı sıra bahçe sayesinde eşinin hafızasının yerine geldiğini belirten Çetin, 'Eşim 11 yıl önce beyninden ameliyat oldu. Durumu çok kötüydü, hafızası hiç yoktu, çocuklarını hiç tanımazdı. Şimdi çok iyi. Istırabı, sancısı yok' dedi. Mücella Çetin ise ilaçlarını aksatmadan kullandığını belirterek, 'Her gün buradayım. Çok iyiyim, iyi oldum, dirildim' dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan Mücella Çetin, yaklaşık 15 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirdi, yürüme güçlüğünün yanı sıra hafıza kaybına uğradı. 11 yıl önce beyin ameliyatı olan Mücella Çetin'in 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Çetin'e doktorlar gittikleri kontrollerde 'Güneş görecek, vitamin alacak, daha çok oksijene ihtiyacı var' uyarısında bulundu. Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, geçen yıl Vişnelik Mahallesi'ndeki apartman dairesini kiraya verdi. Ardından da Mamure Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiraladı. Çetin, eşinin daha rahat dolaşıp dışarı çıkabilmesi için daire içine ve kapıdan apartman çıkışına kadar duvara demir aparatlar monte etti. Memduh Çetin, saksılara çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Eskişehir Valiliği'nin yanı sıra belediye ekipleri de Memduh Çetin'in eşi için yarattığı bahçeye rahat oturabilmeleri amacıyla banklar ve çiçekler verdi. 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adını verdi.

'ÇOCUKLARINI BİLE TANIYAMAZDI, ŞİMDİ DURUMU ÇOK İYİ'

İlaçlı tedavisinin yanı sıra doktor tavsiyesine uyarak evinin önüne yaptığı bahçenin 56 yıllık hayat arkadaşına çok iyi geldiğini ifade eden Memduh Çetin, daha önce çocuklarını bile tanıyamayan eşinin hafızasının yerine geldiğini söyledi. İlaçlarını aksatmadan kullanan eşinin bahçede de gün boyu vakit geçirip daha fazla güneş görerek oksijen aldığını anlatan Memduh Çetin, şunları söyledi'Öğlen saat 12.00 gibi dışarıya çıkartıyorum. Eş, dost geliyor, oturuyor, çay içiyoruz. En ufak bir üzüntüm yok. Bu çamların, çiçeklerin çok faydasını gördüm. İyi ki yapmışım. Para mühim değil, para ile kimse gömülmez. Elimden gelse daha çam, çiçek alacağım. Sağ olsunlar belediyeler de yolluyor. Bunların faydasını çok gördüm. Herkes ailesine, çocuğuna evinin önünü böyle bahçe yapsınlar. Şu ağaçlar burcu burcu kokuyorlar. Hele ki yağmur yağdığında o kadar kokuyor ki, buradan geçen komşular, 'Ne güzel, ormana geldik zannediyoruz' diyorlar. Elimden gelse daha da yapacağım. Ben 80 yaşındayım. Bu zamana kadar hiç kavga etmedik. Biz böyle huzurluyuz. Allah'ın verdiği hastalık. O bana sahip çıkıyor, ben ona sahip çıkıyorum. Eşim 11 yıl önce beyninden ameliyat oldu. Durumu çok kötüydü, hafızası hiç yoktu, çocuklarını hiç tanımazdı. Bir sene önce durumu çok kötüydü, şimdi çok iyi. Istırabı, sancısı yok. İçtiği ilaçları var. Onları sabah akşam verdim mi çok huzurluyum? dedi.

'DOKTORUN DEDİĞİ YÜZDE 100 İYİ OLDU'

Doktor tavsiyesine uyarak apartman dairesinden giriş kata taşınmasının hayatlarını değiştirdiğini ifade eden Memduh Çetin, bu sayede çok huzurlu olduklarını anlattı. Komşularının da kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Çetin, 'Burası yaz günleri bir cennet oluyor. Buradan kim geçerse, mesela gençler geliyor resim çekiyorlar, oturuyorlar. Huzurluyum, çok güzel. Doktorun dediği bu çamlar, güneş iyi oldu. Güneş aldı mı, çam, gül, zakkum kokularını aldı mı eşim ve benden keyiflisi yok. Çok iyiyiz, o kadar memnunum. Doktorun dediği yüzde 100 iyi oldu. Hafıza problemi vardı, çocuklarını tanımazdı. 'Güneş alacak, vitamin alacak' dediler ben de böyle yaptım, çok güzel oldu' diye konuştu.

'ÇİÇEKLERİN ÇALINMASINA ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Memduh Çetin, bahçedeki bazı çiçek saksılarının zaman zaman çalındığını ve buna çok üzüldüğünü belirterek, 'Bu çiçekleri çalan da var. Zakkum ağaçlarım küçücüktü, kışın kaloriferin yanında büyüttüm, 3 taneydi. Çiçek açtılar, bir tanesini çaldılar, götürdüler. Karakola gidip şikayetçi oldum, gelip kameralara baktılar. Zaman zaman çalınıyor çiçeklerim, bunlar beni üzüyor. Yahu iste vereyim. Çiçek iste, çiçek de vereyim' dedi.

'BAHÇEDE İYİ OLDUM, DİRİLDİM'

Mücella Çetin ise geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçirdiğini, ardından beyin ameliyat olduğunu söyledi. Hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü ve hafıza kaybı yaşadığını anlatan Çetin, hayat arkadaşının yaptığı bahçe ve ilaçlı tedavi sayesinde iyileşme yaşadığını anlattı. Bahçede çiçekleri bakarak günlerini geçirdiğini ve hafızasının yerine geldiğini kaydeden Çetin, 'Hastalığım kalmadı, yalnız rahat yürüyemiyorum. İnşallah o da olur. Manzaramız çok güzel, her gün buradayım. Çok iyiyim, iyi oldum, dirildim. Eskisinden daha iyiyim. Eşim sağ olsun, bana çok iyi bakıyor. Geçen sene önce hiç konuşmaya halim yoktu, şimdi çok iyiyim' dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eskişehir, Bahçe, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİ, KENDİSİ İÇİN KALDIRIMI BAHÇEYE ÇEVİRMİŞTİ; İYİLEŞME BAŞLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİ, KENDİSİ İÇİN KALDIRIMI BAHÇEYE ÇEVİRMİŞTİ; İYİLEŞME BAŞLADI - Son Dakika
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