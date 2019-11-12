Son Dakika Haberleri: Eşi Klopp'un kaderini değiştirdi
Son Dakika Spor Eşi Klopp'un kaderini değiştirdi

Eşi Klopp'un kaderini değiştirdi

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Alman teknik adamın Manchester United'ı tercih etmesine karısının mani olduğu belirtildi.

Eşi Klopp'un kaderini değiştirdi, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Alman teknik adamın Manchester United'ı tercih etmesine karısının mani olduğu belirtildi.


Eski Liverpool savunmacısı Phil Thompson'un verdiği bilgiye göre, Jürgen Klopp Liverpool'a imza atmadan evvel Manchester United seçeneğini de masaya yatırdı.


Klopp Kırmızılar'a geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferini yaşattı.

Manchester United, Phil Thompson, Liverpool, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:23 
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