Eşi Klopp'un kaderini değiştirdi
6 saat önce
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Alman teknik adamın Manchester United'ı tercih etmesine karısının mani olduğu belirtildi.
Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Alman teknik adamın Manchester United'ı tercih etmesine karısının mani olduğu belirtildi.
Eski Liverpool savunmacısı Phil Thompson'un verdiği bilgiye göre, Jürgen Klopp Liverpool'a imza atmadan evvel Manchester United seçeneğini de masaya yatırdı.
Klopp Kırmızılar'a geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferini yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:23
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