Eşi küsünce intihara kalkıştı, çevredekiler anbean görüntüledi - Son Dakika

Polisin eşiyle barıştıracakları sözü üzerine cep telefonuyla karısını arayan H.E., intihar girişiminden vazgeçti. Üstgeçitten polisler eşliğinde indirilen H.E., bu sırada gazetecilere 'Çekin, çekin daha çok çekersiniz' diyerek tepki gösterdi. H.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki üstgeçide gelen H.E., korkulukların üzerine çıkarak bacaklarını sarkıttı. İntihar girişiminde bulunan kişiyi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri H.E.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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