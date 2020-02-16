Eşi ölünce bunalıma giren kadın, intihar etti - Son Dakika
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Eşi ölünce bunalıma giren kadın, intihar etti

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşini kaybettikten sonra bunalıma girdiği öne sürülen Sevgi A. (59), tabancayla yaşamına son verdi.

Eşi ölünce bunalıma giren kadın, intihar etti, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde eşini kaybettikten sonra bunalıma girdiği öne sürülen Sevgi A. (59), tabancayla yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yıl önce eşini kaybedince bunalıma girdiği öne sürülen Sevgi A.'nın evinden silah sesi gelince, komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başına tabancayla ateş eden Sevgi A.'nın yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevgi A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Sevgi A.'nın daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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