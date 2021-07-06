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Eşi Sevginur Aktaş'ı başından vuran Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Eşi Sevginur Aktaş'ı başından vuran Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına başlandı

06.07.2021 15:33
Eşi Sevginur Aktaş'ı başından vuran Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Ankara'da eşini tabanca ile başından vuran Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara'da eşini tabanca ile başından vuran Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşini tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Müslüm Aktaş'ın yanı sıra davaya tekerlekli sandalye ile gelen Sevginur Aktaş da salonda hazır bulundu.

Olay günü eşinin intihar ettiğini öne sürüp tutuklanan sanık Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevginur Aktaş'ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı belirtildi. Müslüm Aktaş hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 'eşe karşı öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' ve 'eşe karşı kasten yaralama' suçlarından 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Dünyayı burnumdan getirdi'

Eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyen Sevginur Aktaş, "Nişanlılık döneminde ayrılmak istedim fakat sen benim ahiretliğimsin ancak ölüm ayırır gibi sözler duydum. Nişan yaptıktan sonra dünyayı burnumdan getirdi, aşırı kıskançlık yüzünden psikolojik şiddet had safhadaydı. Ayrılmak istedim ama tehdit etti beni. İntihar girişimi falan yalan, yaşamayı çok seviyorum" dedi.

"Silah sesinden sonra hiçbir şey hatırlamıyorum"

Kardeşinin şeker hastası olduğunu ve onu görmek için memleketine gitmeye hazırlandığını ifade eden Sevginur Aktaş, "Ailemi 18 gündür görmüyordum, ne olursun beni götür dedim götürmedi. Ben de ailesini arayıp ikna etmelerini istedim. Bunun üzerine 'bu saatten sonra benim dediğim olacak anneni babanı unut' dedi. Akşam yemeğini yemeden önce aynı konu yüzünden tartışma çıktı ve bana tokat attı. Sona çıktım balkonda oturdum. Balkonda oturmamı bile kıskandı ve 'senin karakter yapın ortada, öğrendim' dedi. Korktuğum için salonda oturdum bu seferde yanıma gelip 'sen nasıl kadınsın salonun perdesi ince dışardakiler seni görür' deyip beni kaldırıp zorla yatak odasına götürdü ve tecavüz etti. Kendimi çok değersiz hissettim ve boşanmak istediğimi söyleyip kapıya doğru yöneldim. Beni engelledi ve tekrar yatak odasına götürdü. Elinde silahı vardı ve boğazımı sıktı, o sırada nefes alamadım. 'Bizde boşanma yoktur demedim mi sana' diye bağırdı. Bırakması için yalvardım sonrasında silah sesini duydum hiçbir şey hatırlamıyorum gözümü hastanede açtım" şeklinde konuştu.

'Sanık Aktaş eşinin intihar ettiğini ileri sürdü'

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Aktaş, tartışma sonrası eşinin intihara kalkıştığını iddia ederek, "Eşimle dargın olduğum için bir arkadaşıma mesaj atıp beni almasını istedim. Üstümü değiştirmeye gittiğimde tartışma çıktı aramızda. Yatak odasına gittiğimde tabancayı kendine doğrultmuş vaziyetteydi. Panikle 'ne yapıyorsun bırak silahı' diye bağırdım. Tabancayı bırakmaya ikna olmayacağını anlayınca elinden almaya çalıştım ve bir anda silah sesi duydum. 2-3 kere 112'yi aradım" ifadelerini kullandı.

Sevginur Aktaş, sanık Müslüm Aktaş ve tanıkların dinlenmesinin ardından taraf avukatlarının beyanlarını alan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

İntihar, Müslüm, Ankara, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi Sevginur Aktaş'ı başından vuran Müslüm Aktaş'ın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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