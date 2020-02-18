Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü - Son Dakika

Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü

6 saat önce

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı.

Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü, System.String[]

Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Şahsın 5. kattan düştüğü anlar ise amatör kameraya yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 736. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen S.K. (55) 5. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı ve ikna çabaları sonucunda balkonda tutunmaya çalışan S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedilirken, yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olayın ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Yavuz Selim Mahallesi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi
Kayseri'de akıllara durgunluk veren intihar! Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu Otomobille kovaladığı aracı şarampole düşürdü, sürücüsünü tüfekle vurup öldürdü

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 03:41:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]