Tahliye kararının ardından Dilan Polat'tan ilk paylaşım - Son Dakika
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Hukuk

Tahliye kararının ardından Dilan Polat'tan ilk paylaşım

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Dilan Polat, kasım ayından beri tutuklu bulunan Engin Polat ve 3 sanığın tahliye edilmesinin ardından araba ''Enerci'' şarkısını söyleyerek dans etti. Şarkı söyleyen Polat sevinçten yerinde duramadı.

06.09.2024 11:20
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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, 4 tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Kararı duyunca sevinçten havalara uçan Dilan Polat, eşinin tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevi'ne giderken araba şarkı söyleyip dans etti.

YERLERİNDE DURAMADILAR

Arabanın içinde bağıra bağıra şarkı söyleyerek dans eden Polat "Enerjim geliyor" diyerek mutluluğunu paylaştı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ise yaptığı paylaşımda "Yüce bağımsız Türk adaletinin doğruları tecelli ettiği ve adalet tecelli ettiği için çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz tarifi yok" dedi.

Eşi tahliye edilen Dilan Polat, şarkı söyleyip dans etti

4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık davanın üçüncü gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi.

Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDECEK

Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı. Başsavcılığa müzekkere yazılarak sanıklar hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının varsa soruşturmaların akıbetlerinin sorulmasına karar veren mahkeme, adli emniyette bulunan ve imajları alınan cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyallerin sahiplerine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer'in de aralarında bulunduğu ve İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yasa dışı bahis organizasyonu' davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulundu. Soruşturmada tanık olarak ifade veren isimlerin mahkemece dinlenmesine de karar verdi. Duruşma 19 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Eşi tahliye edilen Dilan Polat, şarkı söyleyip dans etti
Tahliye kararının ardından Dilan Polat\'tan ilk paylaşım

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Son Dakika Hukuk Tahliye kararının ardından Dilan Polat'tan ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (94)

  • Emin ÖZMEN: Artık bu ülkede kimse bana adaletten bahsetmesin 1012 8 Yanıtla
    Samet Aldemir: adalet yok zaten 0 0
  • Yavuz null: utanma arlanma yok yine aynı tas 867 6 Yanıtla
    mavişş Kaplan: Suç onların deyil başımızdakilerin 1 0
  • abdurrahman yilmazturk: Bağımsız Türk yargısı. Fıkra bu kadar. 746 5 Yanıtla
    Nusret Cayan: Hahahaha aynen kral 0 0
  • Yunuss Bayern: MUZ CUMHURİYETİ ADALETİNE HOŞGELDİNİZ 728 8 Yanıtla
  • Hakan Sahin: adalet!!!!! 643 6 Yanıtla
    hamdi aslantaş: Türkiye de olmayan birşey 0 0
  • THE END GAMES: Adalet tecelli etmediği için dans ediyorsun zaten. Artık kimin ayağına bastıysanız sizi çıkarmak zorunda kaldılar. Kaldığınız yerden devam. 550 7 Yanıtla
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