Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi

08.01.2022 17:22

Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi Talihsiz kadının akrabası Filiz Çökel: "Kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor, öldüğünden emin olunca kapıları açıyor" Ankara'nın Keçiören İlçesinde eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Funda Koyuncu, memleketi...

Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi

Talihsiz kadının akrabası Filiz Çökel:

"Kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor, öldüğünden emin olunca kapıları açıyor"

KIRŞEHİR - Ankara'nın Keçiören İlçesinde eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Funda Koyuncu, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Recep Koyuncu tartıştığı 3 çocuğunun annesi Funda Koyuncu'yu 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Adli tıptaki otopsi işlemleri tamamlanan Funda Koyuncu'nun cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kırşehir'e getirildi. Merkeze bağlı Dedeli köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koyuncu'nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına Koyuncu'nun ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Olayı anlatan Amca Kızı Filiz Çökel; "Kapıları kilitliyor, dış kapının arkasında sıkıştırıp öldürüyor. 25 bıçak darbesi alıyor ve bunun çoğunu yüzünden alıyor. Öldüğünden emin olunca kapıyı açıyor" dedi.

Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi
Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi
Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi

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Recep Koyuncu, Kırşehir, Otopsi, Ankara, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanan kadın toprağa verildi - Son Dakika


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