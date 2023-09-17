Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu - Son Dakika

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu
Son Güncelleme: 17.09.2023 15:04

Eşi tarafından bıçaklanarak yoğun bakıma kaldırılan yoğun bakımda tedavi gören Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yaşam mücadelesini kazandı. YouTube hesabından yaşadığı süreci anlatan Veziroğlu, "Sen bugün öleceksin ve bütün kadınlara senin ölümün ibret olacak' dedi. Bıçaklandıktan sonra gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu" dedi. Veziroğlu ayrıca vücudunda 37 hayati, toplamda 58 kesik olduğunu açıkladı.

Eşi tarafından defalarca bıçaklanarak yoğun bakıma kaldırılan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, yaşadığı korkunç süreci anlattı. Veziroğlu "Sen bugün öleceksin ve bütün kadınlara senin ölümün ibret olacak' dedi. Bıçaklandıktan sonra gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu" dedi. Veziroğlu ayrıca vücudunda 37 hayati, toplamda 58 kesik olduğunu açıkladı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu, geçen ay evli olduğu Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan fenomen hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak kendisine geldi. Ölümden dönen fenomen, YouTube hesabından paylaştığı video ile ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu

"ÇOK KORKUNÇ BİR ANDI"

Aldığı bıçak darbesinin bilinenin aksine 37 hayati 58 kesik söyleyen Veziroğlu o gün yaşananları detaylarıyla aktardı. Veziroğlu şunları söyledi; "Çok korkunç bir andı. Ben hala iyileşebilmiş değilim. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak. Gerçekten çok zor. Beni bu videoya motive eden şey, başka kadınlar da bu durumu yaşıyor. Birilerinin sesi olması lazım.

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu

"BOŞANDIKTAN SONRA GELİP SENİ TEMİZLERİM"

Benim ona uzaklaştırma almamın dava açmamın sadece bana zararı var. Bu kadar gözünü karartan insan, kendi hayatını yakan insan sizin de hayatınızı karartabilir. Defalarca ondan boşanmak istediğimi söyledim. Bana intihar edeceğini söyledi. Daha sonra ben senden boşanırım gider birkaç ay kendimi unuttururum sonra da gelip seni temizlerim, sana kimse inanmaz' dedi. Çünkü açıktan yapmıyordu bu tehditleri. Sevilecek bir tarafı yoktu ama onu ciddi bir merhametle koruyup kollamak istedim.

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu

"DEFALARCA BIÇAKLADI"

O gün gel seninle yatak odasında konuşalım dedi. Çayımı içiyordum, odaya gittim bardağımla. Konuşma boyunca beni aşağıladı, kötüledi iftira attı. 2 saat boyunca beni aşağıladıktan sonra, telefonumu fırlattı. Diğer elinde bıçak vardı. Bana doğru geldi. 'Sen bugün öleceksin ve bütün kadınlara senin ölümün ibret olacak' dedi ve kapıyı kilitledi camlar zaten kapalı yardım isteyebileceğim her yolu kapattı. Çok yalvardım ona. Beni bıçaklamaya başladı. Beyaz yorganı sardım önüme ama inanamayacağınız derecede hızlı yaptı. Kanlar fışkırıyordu etrafa. Beni ezdi. o bıçak defalarca boynuma girdi. Kelime-i Şahadet getirdim. Akciğerim söndü. İçim geçti, gözlerim karardı."

Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu

"BU GİBİ İNSANLAR EN AĞIR CEZAYI ALMALI"

Bu tür cinayet işleyenler, cinayete teşebbüs edenler ağır ceza almalı. Bu insanların dışarıda olması tehlikeli. Benim gibi şiddet gören insanlar kadınlar adında lütfen bize destek olun sesimiz olun en ağır cezaları almaları için. Biz hukuksal olarak zaten savaşacağız. Sosyal medyadan da sesimizi duyurmak için destek bekliyorum."

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Son Dakika Kadın Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından 58 yerinden bıçaklanan YouTuber Merve Veziroğlu korkunç anı anlattı: Gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu - Son Dakika
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