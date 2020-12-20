Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım" - Son Dakika

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

20.12.2020 13:07

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım" Boşanmak üzere olduğu eşini ve kurtarmaya gelen 2 kişiyi bıçaklayan koca hakim karşısında Önce "bıçakladım" diyen sanık, sonra kabul etmedi İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir...

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım"

Boşanmak üzere olduğu eşini ve kurtarmaya gelen 2 kişiyi bıçaklayan koca hakim karşısında

Önce "bıçakladım" diyen sanık, sonra kabul etmedi

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında bir alışveriş merkezinde boşanmak üzere olduğu eşini 9 yerinden bıçaklayan, kadını kurtarmaya gelen 2 kişiyi de yaralayan koca hakim karşısına çıktı. 9 yerinden bıçaklanan ve zor günler geçiren Emine Ç., "Olayın psikolojisini hala atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum" dedi.

Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle Zonguldak'tan İzmir'e gelen Emine Ç. (41), eşi S.Ç.'ye boşanma davası açtı. Menemen ilçesinde bulunan bir AVM'de temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Emine Ç., ardından da boşanmak üzere olduğu eşi S.Ç. tarafından takip edildiğini gerekçe göstererek koruma kararı çıkarttı. İddialara göre S.Ç., koruma kararına rağmen Emine Ç.'yi defalarca öldürmekle tehdit etti, koruma kararının bittiği gün de "Seni öldüreceğim" diye mesaj attı. Daha sonra geçtiğimiz haziran ayında eşinin çalıştığı AVM'ye iki bıçakla birlikte giden S.Ç., Emine Ç.'yi 9 yerinden bıçakladı. S.Ç., olay sırasında Emine Ç.'yi kurtarmaya gelen iş arkadaşı M.Ç.'yi kolundan ve bacağından, AVM'de müşteri olan F.C.'yi ise bıçakla kalbinden yaraladı. Olayın ardından S.Ç., AVM güvenliği tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Önce "bıçakladım" dedi, sonra kabul etmedi

S.Ç., savcılıkta verdiği ifadesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçakladığını kabul ederek, "Beni aldattığından şüphelendim, kendisini takip ettim. Evden adamla çıktı. İş yerine kadar gittim. Emine iş yerinde adamdan ayrıldı, ben de peşinden gittim. Konuşmaya gittim. Emine panikleyerek bana bağırdı, ben de bıçağı sapladım" demişti.

İfadesinin ardından tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderilen S.Ç. hakkında dava açıldı. İlk celsesi Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına SEGBİS ile bağlanan sanık S.Ç., bu kez de Emine Ç. ve F.C. ile M.Ç.'yi bıçakladığını kabul etmedi. Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş, müvekkilinin can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sanık S.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, mahkeme heyeti talebi kabul etti. Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

"Olayın psikolojisini atlatamadım, oradaki insanlar sayesinde kurtuldum"

Bıçaklı saldırı sonrası 15 gün hastanede yattığını belirten Emine Ç., şunları söyledi:

"Menemen'de bir AVM'de temizlik işi yaparken boşanma davası açtığım eski eşim tarafından bıçaklandım. Oradaki insanlar sayesinde kurtuldum. Şu an o yüzden nefes alabiliyorum. Bıçakla üstüme yürüdü ve beni sol tarafımdan bıçakladığını hissettim. O an can havliyle kaçıp kurtulmak istedim. Üstüme yürüdü, 9 yerimden bıçaklandım. Beni kurtarmak isteyen iki kişi de bıçaklandı. 15 gün hastanede kaldım. O olayın psikolojisini atlatamadım. Hala kötü günler yaşıyorum."

"Savunma değil hikaye dinledik"

Dava ile ilgili konuşan Emine Ç.'nin avukatı Cansu Aktaş da, "Kadına yönelik şiddete ilişkin diğer davalardan çok kez tanık olduğumuz unsurlar vardı. Sanık kıskançlık bahanesiyle bu fiili gerçekleştirdiğini söyledi. Yalnızca boşanma davasının konusu olabilecek ve suça etki etmeyecek hikayeler anlatıldı. Duruşma boyunca bir savunma değil, hikaye dinledik. Sanığın hak etmiş olduğu en ağır cezayı alması ve haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulanmaması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: Olayın psikolojisini hala atlatamadım
Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: Olayın psikolojisini hala atlatamadım
Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: Olayın psikolojisini hala atlatamadım
Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: Olayın psikolojisini hala atlatamadım

Boşanmak, Haziran, Menemen, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: 'Olayın psikolojisini hala atlatamadım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor Şişli'de silahlı sopalı yol verme kavgası kameralarda Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu         
13:41
Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi         
12:43
Rus Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu Rus Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu         
12:00
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 13:53:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan kadın: "Olayın psikolojisini hala atlatamadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei