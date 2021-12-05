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Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu - Son Dakika

Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu

05.12.2021 15:59
Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda evde temizlik yapan eşi Ayşe'nin su bardağına doldurup masa üstüne koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen Muhammed Faddawi (26) bir anda fenalaştı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Fenalaşan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu

İnegöl, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu - Son Dakika
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