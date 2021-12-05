Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu - Son Dakika

Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu
05.12.2021 15:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu içen yabancı uyruklu şahıs hastanelik oldu. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda evde temizlik yapan eşi Ayşe'nin su bardağına doldurup masa üstüne koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen Muhammed Faddawi (26) bir anda fenalaştı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Fenalaşan genç adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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