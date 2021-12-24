Eşi tarafından benzinle yakılan kadın: "Adalet yerini bulsun istiyorum" - Son Dakika

Eşi tarafından benzinle yakılan kadın: "Adalet yerini bulsun istiyorum"

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde ağaçlık alana götürdüğü eşi Ayşe'yi benzinle yakan şahsın duruşmasına başlandı. Duruşma sonunda konuşan kadın, "Adalet yerini bulsun istiyorum" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde 9 ay önce eşi Ayşe Aydın'ı götürdüğü ağaçlık alanda benzinle yakan ve şuanda tutuklu bulunan Ekrem Aydın'ın davasına Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Mahkemeye Ayşe Aydın, avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir avukat katılırken, tutuklu bulunan Ekrem Aydın ise cezaevinden segbis aracılığı ile duruşmaya katıldı.

"Kendimi yakmak istedim"

Duruşmada Ayşe Aydın'ın ifadesine başvurulurken, Ekrem Aydın ise segbis aracılığıyla yaptığı savunmasında, eşinin görüştüğü birilerinin olduğu şüphesi olduğunu, olay günü konuşmak için oraya gittiklerini ifade ederek, "Kendisine zarar vermek gibi bir kastım veya düşüncem yoktu. Kendimi yakmak istedim. Ateş parlayınca oda zarar gördü. Benimde kıyafetlerim ve elim yandı. Kesinlikle öldürmek veya zarar vermek gibi bir kastım yoktu" diye kendini savunarak, aldatıldığından dolayı tahrik indirimi talep etti. Devam eden duruşmada, mahkeme heyeti tarafların ve tanıkların ifadelerini dinledikten sonra dosyalardaki eksikliklerin giderilmesini talep ederek, duruşmayı 18 Şubat tarihine erteledi.

"Haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir"

Ayşe Aydın'ın avukatı Çağlar İmer yaptığı açıklamada, "Dosya kapsamında sanık olan Ekrem Aydın isimli şahsın, müvekkilim Ayşe Aydın'ı canavarca hislerle eziyet çektirerek, tasarlayarak, kasten adam öldürme suçuna ilişkin olarak oluşan yargılama neticesinde şu aşamada dosyalardaki aşamalar giderilemediğinden dolayı dosya Şubat ayına bir güne ertelendi. Yalnız dosya kapsamında emniyet aşamasında olsun, savcılık aşamasında olsun. Müvekkilime yönelik yapmadığı halde türlü iftiralarla, kendisini haksız tahrik indiriminden yararlandırmak için sürekli iftira attığı görülmektedir. Bizim sayın mahkemeden talebimiz bu iftiralara engel olunması. Bu türlü kadına karşı uygulanan şiddettin, artık toplumun kanayan yarası olduğunu belirtmek amaçlı olarak biz bu beyanların itibar görmemesini talep ettik. Bundan sonra yapılacak yargılama sürecinde, gerekli hususlar giderildikten sonra mahkeme tarafından gerekli olan cezalandırılmanın verileceğinin kanaatindeyiz" dedi.

"En ağır ceza verilmesini istiyoruz"

Ayşe Aydın'ın babası Teknur Karataş ise, "Bir baba olarak benimde çok canım yanıyor. Bundan sonra böylelerine en ağır ceza verilmesini istiyoruz. Başka annelerin, babalarının canlarının yanmamasını istiyorum" diye konuştu.

Ayşe Aydın ise gazetecilere tek cümlelik yanıt vererek, "Adalet yerini bulsun istiyorum" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaklaşık 9 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşini motosikletle Süleymanpaşa ilçesindeki ormanlık alana götüren Ekrem Aydın (29), tartıştığı eşi Ayşe Aydın'ı üzerine benzin dökerek yaktı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi kadın üzerindeki alevleri söndürdükten sonra yaklaşık 1 kilometre yürürken, gören vatandaşların çağırdığı 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan Ekrem Aydın ise jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılıkta ifade veren zanlı, aldatıldığını ileri sürerek, ormanlık alanda çıkan tartışma sonucunda olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.