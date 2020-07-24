Eşi tarafından bıçakla öldürülen Hafize Kurban'ın davası devam ediyor - Son Dakika

Eşi tarafından bıçakla öldürülen Hafize Kurban'ın davası devam ediyor

Denizli'de 27 Ağustos 2019 tarihinde, boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren zanlı koca 7. defa hakim karşısına çıktı.

Eşi tarafından bıçakla öldürülen Hafize Kurban'ın davası devam ediyor, System.String[]

Denizli'de 27 Ağustos 2019 tarihinde, boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren zanlı koca 7. defa hakim karşısına çıktı. Davanın ertelenmesi üzerine aile gözyaşlarını tutamadı. Hafize Kurban'ın babası davanın ardından açıklamalarda bulundu. Davayı takip eden kadın örgütleri adliye binası önünde "Adalet yerini bulana dek burada olacağız" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çocuklarının gözü önünde boşanma sürecinde olan eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp ardından da boğazını keserek öldüren zanlı koca cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla 7. defa hakim karşısına çıktı. Dava kararının açıklanması beklenirken, savcı ve üye hakimin değişmesi nedeniyle dava 17 Eylül 2020 Perşembe gününe ertelendi. Davanın karar duruşması olmasını bekleyen Hafize Kurban'ın ailesi erteleme kararı üzerine gözyaşlarını tutamadı. Aile bir an önce davanın karara ulaşmasını gerektiğini söyledi. Hafize Kurban'ın babası Mustafa Balık dava sonrası açıklamalarda bulundu. Balık, "Hüsran, yine hayal kırıklığı ve benim kızım Hafize öldü, 2 gün önce öldürülen Pınar da benim kızımdı. Ben yetkililere buradan sesleniyorum en başından beri 'adalete güveniyorum' dedim. Hala güveniyorum ama yapılması gereken yapılsın. İstanbul sözleşmesi uygulanmalı diyorlar, demek ki bu sözleşme kadınları koruyor. Ben yetkililere güveniyorum ve katilin en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Öldürülen tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek için adalet istiyoruz"

Kadın örgütleri Denizli Adliyesi önünde toplanarak dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın örgütleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Koç, "27 Ağustos 2019'da çocuklarının gözü önünde ayrılmak istediği eşi tarafından sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülen Hafize Kurban'ın karar duruşmasından çıkacak sonuca ses olmak için toplanmıştık. Kadın örgütleri olarak başından beri takipçisi olduğumuz bu davanın karar duruşması olmasını beklerken, savcı ve üye hakimin değiştiğini ve bu sebeple davanın yine ertelendiğini öğrendik. Bizler bu dava defalarca ertelense de adalet yerini bulana dek burada olacağız. Hafize Kurban için, Pınar Gültekin için, öldürülen tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek için adalet istiyoruz" diye konuştu.

Olay

Olay, 27 Ağustos 2019'da Pamukkale'nin İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşmak için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin hemen sonrası Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. İddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:19

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eşi tarafından bıçakla öldürülen Hafize Kurban'ın davası devam ediyor - Son Dakika
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