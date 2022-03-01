Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

01.03.2022 21:28
Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kırklareli'nde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Kırklareli'nde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi Alan Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Ö. (56) ile Fatma Ö. (37) sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Mehmet Ö. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fatma Ö. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Eşini bıçakladıktan sonra kaçan Mehmet Ö'yü yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre sonra yakalanan Mehmet Ö. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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Kırklareli'nde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı Kırklareli'nde bir kadın eşi tarafından bıçaklandı Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçakladı

Lüleburgaz, Kırklareli, Hürriyet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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