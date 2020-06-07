Eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü - Son Dakika

Eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Dedebaşı Mahallesi 6118 Sokak'taki bir binanın 4. katında yaşayan Güler A. ile eşi İ.A arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine alkollü olduğu iddia edilen İ.A, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli kocanın, binadan çıkarken, yardım çağırması için komşusuna durumu anlattığı öğrenildi. Zanlı polis ekiplerine teslim olurken, olay yerine gelen kadının yakınları büyük üzüntü yaşadı. Güler A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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