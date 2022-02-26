Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı! - Son Dakika
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Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!

26.02.2022 23:42

Eşi tarafından vücudunun 4 yerinden bıçaklanan kadın isyan etti. Boşanma aşamasında olan kadın, "Mutlu musun şimdi?" diye bağırarak tepki gösterdi. Koca polis tarafından gözaltına alındı.

Sarıyer'de Bahçeköy Mahallesi, Valide Sultan Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştıra kararı bulunan Satılmış A. ile Aysun A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

"MUTLU MUSUN?"

Tartışma sırasında üzerinde bulunan bıçakla Aysun A'ya saldıran Satılmış A. eşini 4 yerinden bıçakladı. Yaralı kadın, "Mutlu musun şimdi?" diye bağırarak kendisini bıçaklayan eşine tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay sırasında caddeden geçen vatandaşların müdahale etmesi, Aysun A'nın hayatını kurtardı. Çevre sakinleri, Satılmış A'yı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysun A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Satılmış A. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan Aysun A'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Olay anında yaşananları anlatan, Nuri Bozacı, "Ben içerideydim. Arka tarafta oturuyordum. Birden bağırışlar oldu. Dışarı çıktım. Bir arbede yaşanıyordu orada. Birisinin elinde bıçak vardı. Yerde yatan bir bayan vardı. Ayırmaya çalışan kardeşleri de vardı. Arbede yaşandı, dışarıdaki bütün insanlar da bu tarafa doğru geldi. Buraya gelince bıçaklı saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştılar. Ayırmaya çalıştılar. O sırada bizde durumu ambulansa ve polise haber verdik. Onlarda hemen geldiler müdahale ettiler. Kadını tam görmedim ama bıçak darbesi aldı diye biliyorum. Saldırgan yakalandı hemen. Olay yerinde zaten onu kenara çektiler. Ayırmaya gelen insanlar bıçaklı saldırganı yan tarafa aldılar. Olay, akşam ezanına yakın saatlerde 18.00-18.30 saatleri arasında yaşandı" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kocası tarafından bıçaklandı, yaralı halde 'Mutlu musun?' diye bağırdı Kocası tarafından bıçaklandı, yaralı halde 'Mutlu musun?' diye bağırdı FATİH'TEKİ RUSYA PROTESTOSUNDA ARBEDE FATİH'TEKİ RUSYA PROTESTOSUNDA ARBEDE

Sarıyer, Arbede, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı! - Son Dakika


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