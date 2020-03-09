Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının ailesi konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının ailesi konuştu - Son Dakika

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının ailesi konuştu

6 saat önce

8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Fatih'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan'ın ağabeyi ve yengesi konuştu.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Fatih'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Pınar Baykan'ın ağabeyi ve yengesi konuştu.

Sadece Pınar Baykan için değil her türlü şiddete maruz kalan tüm kadınlar için mücadele edeceklerini belirten ağabeyi  Fatih Umay, "Acımız çok taze. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde yaşanan bu olayda Pınar Baykan'ı, kardeşimi kaybetmenin acısı tarifsiz. Tabiki de bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak şunu söylemek istiyorum; Ülkemizde bu sorun kronik bir sorun hale gelmiş durumda. Pınar canımız ilk değil, her gün ülkenin çeşitli noktalarında kadın cinayetleri devam etmekte. Buna ülkemizin yöneticileri olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, duyarlı insanlar olarak mutlaka bir el atılması gerektiğini ve bu cinayetlere bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık yeter. Sadece Pınarımız için değil, her türlü şiddete maruz kalmış tüm kadınlar için mücadelemizi sürdüreceğiz, çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Pınar Baykan'dan kalan tek hatıra olan 2 yaşındaki yeğenleri Nehir'i  topluma faydalı bir birey olarak yetiştireceklerini belirten Fatih Umay," Çocuk küçük olduğu için ne olduğunun farkında değil. Anlamaya başladığında hayat onun için çok daha zorlaşacak. Kolay bir süreç olmayacak. Sonuna kadar onun yanında olacağız ve topluma faydalı bir birey olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

BAŞKA NEHİR'LER ANNESİZ KALMASIN

Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen yenge Elif Umay," Bu son olsun artık. Bunun sonunun getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep 3. sayfa haberi olarak başkaları yaşadığı zaman bizim başımıza gelmeyecekmiş gibi hissediyoruz. Bundan sonra bunu yaşayabilecek olan kadınları bir şekilde koruyabilmeliyiz. Başka Nehir'ler annesiz kalmasın" diye konuştu.


- İstanbul
Dünya Kadınlar Günü, Baykan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
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