Eşi tarafından bıçaklanıp rehin alınan Ayşenur ve kardeşi, KADES uygulamasıyla kurtarıldı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, Hakan K. tartıştığı eşi Ayşenur K.'yı (34) bıçakla yaraladıktan sonra baldızı G.İ. ile birlikte rehin aldı. G.İ.'nin cep telefonu ile Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) yaptığı ihbarın ardından 3 dakikada eve gelen polis ekipleri, Hakan K.'yı etkisiz hale getirerek iki kız kardeşi kurtardı.

Kırıkkale ? Gürler Mahallesi Yaşam Apartmanı'nda önceki gün meydana gelen olayda Hakan K., eşi Ayşenur K. ile baldızı G.İ.'yi aralarında çıkan kavganın sonunda darbedip rehin aldı. Hakan K., eşi Ayşenur K.'yı bıçakla yaraladı. Olaydan dakikalar sonra adrese gelen polis ekipleri, Hakan K.'yı etkisiz hale getirip gözaltına alırken yaralı Ayşenur K., gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün mahkemeye çıkarılan Hakan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİ TEKBIYIKOĞLU: EKİPLERİMİZ 3 DAKİKADA OLAY YERİNE GELDİ

Kırıkkale Valilisi Bülent Tekbıyıkoğulu, Ayşenur K.'nın kardeşi G.İ.'nin KADES'e yapığı ihbar sayesinde ekiplerin 3 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirterek, "Eşi tarafından darp edilen ve bıçakla yaralanan Ayşenur K. ile birlikte Hakan K. tarafından rehin alınan kız kardeş G.İ., telefonunda yüklü olan 'Kadın Destek Uygulaması'ndan polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. KADES'ten kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine 3 dakika içinde intikal ederek daha müessif bir olayın yaşanmasının önüne geçti. Ekiplerimiz ihbarı aldıktan sonra 3 dakika içerisinde olay yerine geldi. Kadınlarımız bu uygulamayı indirdiğinde, herhangi bir şiddete maruz kaldıklarında bir tuşa basarak ilgili güvenlik görevlilerimiz onun bulunduğu lokasyona elektronik sistemlerdeki algılama vasıtasıyla geliyorlar. veya bir başkasına yönelik şiddete şahit olan kadınlarımız yine bu uygulama sayesinde hem insani hem de vicdani görevlerini yerine getirerek şiddetin de önüne geçmeye yardımcı oluyorlar. Biz bu uygulamayı çok önemsiyoruz. En büyük isteğimiz tüm kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri. Kendilerine olmasa dahi çevrelerinde şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmeleri" açıklamasında bulundu.