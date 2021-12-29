Üye Girişi
Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku - Son Dakika

Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku

29.12.2021 11:05
Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku

MANİSA'da, boşanmak istediği eşi Mikail Oymak (32) tarafından çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek yaralanan Esra Oymak (31), bu defa da evindeki eşyalarına gelen hacizle sarsıldı.

MANİSA'da, boşanmak istediği eşi Mikail Oymak (32) tarafından çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek yaralanan Esra Oymak (31), bu defa da evindeki eşyalarına gelen hacizle sarsıldı. Esra Oymak, kendi adına cezaevinde tutuklu olan eşinin iki ayrı bankadan çektiği ve ödenmediği için yasal faizleriyle 18 bin 550 lirayı bulan krediden bilgisinin olmadığını belirtip, tutuklu eşi hakkında şikayetçi oldu.

Manisa'da 3 çocuk annesi Esra Oymak, geçen yıl 20 Kasım'da, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babası tarafından pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise sevk edildiği adliyede, hakkında 'kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak Manisa T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava sürerken, Esra Oymak evindeki eşyalarına geçen 21 Aralık'ta gelen haciz kararıyla şok oldu. Oymak, eşi Mikail Oymak'ın, bilgisi dışında kendisi adına iki ayrı bankadan toplam 10 bin lira kredi çektiğini, borcun yasal faizleriyle 18 bin 550 TL olduğunu, ödenmeyince de haciz geldiğini öğrenince şaşkınlığı daha da arttı. Oymak, evde bulunamadığı için haciz işlemi gerçekleştirilemedi. Esra Oymak, çekilen kredilerden haberi ve rızası bulunmadığını belirtip, cezaevindeki tutuklu olan eşi Mikail Oymak hakkında şikayetçi oldu.'SONRADAN ÖĞRENDİM VE ŞAŞIRDIM'Krediden bilgisinin olmadığını belirten Esra Oymak, "Kredileri ben çekmedim, araştırılmasını istiyorum. Çok zor durumdayım, evim kira çocuklarım var. Hangi borcu ödeyeceğime şaşırdım. Şu an bildiğim kadarıyla 2 bankaya borcu var. İlk krediyi pandemi döneminde çekmiş, son krediyi 18 Kasım'da çekiyor, 20 Kasım'da da boğazımı kesti. Her şeyi planlamış. İkisini de benim üzerime ve benim adıma çekmiş. Bana kredi çekeceğini; iznimin olup, olmadığını sormadı. Kafasına göre kredi çekmiş. Sonradan öğrendim ve şaşırdım. Çok kötü bir his. Sırtımda açtığı yaralar sayısız, üzerine bunlar da eklendi. Ev kirasına mı, çocuklarıma mı, bankaların borçlarına mı yetişeceğim? En azından araştırılsın, benim çekmediğim ortaya çıksın. Bana ait olan bir borç olsa, ben öderim. Evdeki eşyalara haciz geldi. Ben olmadığım için bir şey almadılar. Bu borcu Mikail'in ödemesini istiyorum" diye konuştu.

Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku
Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku
Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku
Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku
YORUMLAR
500

20 Kasım, Manisa, Kredi, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku - Son Dakika


Eminönü'nde tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu Eminönü'nde tramvayın altında sıkıştı, ekipler seferber oldu         
11:20
Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı!         
11:17
Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı         
11:10
Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor         
11:02
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya mahkeme acımadı! Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya mahkeme acımadı!         
09:16
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10

Son Dakika Haberleri
11:18 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti
11:16 Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı!
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
11:01 Güne yükselişle başlayan dolar 12,10'dan alıcı buluyor
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 11:24:26. #1.11#
SON DAKİKA: Eşi tarafından boğazı falçatayla kesilerek yaralanan Esra'ya haciz şoku - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement