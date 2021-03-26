Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın duruşması ertelendi - Son Dakika

Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın duruşması ertelendi

26.03.2021 11:57
Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın duruşması ertelendi, System.String[]

Ankara'da 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız'ın, ayrılmak istediği eşi Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara'da 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız'ın, ayrılmak istediği eşi Mehmet Nevzat Yıldız tarafından boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara'da yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48), ayrılmak istediği eşi Mehmet Nevzat Yıldız (56) tarafından 9 Ağustos 2019 tarihinde boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Boşanma aşamasında olan çift evlerini ayırmıştı ve kocasının ölüm tehditleri üzerine savcılığa başvuran Fatma Hülya Yıldız, koruma kararı aldırırken eşine de uzaklaştırma, bulunduğu alanlara yaklaşmama cezası verilmişti. Savcılığın kararına uymayan Mehmet Nevzat Yıldız, eşinin bulunduğu eve giderek vahşice bir cinayet işledi. Karısının boğazını kesen katil, ölmeme ihtimaline karşı nefes almaması için kadının boğazına poşet geçirdiği tespit edilmişti. Olay sonrası kayıplara karışan M. Nevzat Yıldız, birkaç ay sonra İstanbul'da sahte kimlikle yakalanmıştı.

Savcı tarafından hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen M. Nevzat Yıldız'ın, eşinin ikametgah kapısını açtırıp zorla içeriye girdiği, olayından ardından kan izlerini sildiği, maktule ait cep telefonunu alarak kaçtığı belirtilerek, "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarında da 18 yıla kadar hapsi istenmişti.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık avukatının yanı sıra, eşi tarafından öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın avukatları ve aile yakınları da katıldı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan M. Nevzat Yıldız, "Bana duruşmada hiç konuşma hakkı vermediniz. Elimde hiçbir tutanak yok, bu cinayeti ben işlemedim, ölen benim eşim. Delillerin incelenmesi gerek, ben faillerin bulunmasının peşindeyim. Maktulü ben öldürmedim, onu öldürenler kendi çevresinde. Beni somut delillerle yargılayın, haksız yere 1,5 yıldır cezaevindeyim" diye kendini savundu.

Sanık avukatının savunmaları hazırlamak ve duruşmadaki iddiaların yeniden incelenmesi iç ek süre talebinde bulunurken, maktulün avukatları ise sanığın sabıkalı olduğunu ve bu sabıkaları eşine yönelik suçlardan aldığının değerlendirilmesini, katilin en üst sınırdan cezalandırılmasını mahkeme başkanına ilettiler.

"Büyüyünce babam bizi de mi öldürecek?"

Duruşmada söz alan maktulün kardeşi ve yakınları, "Kardeşimizin katilini daha fazla görmek istemiyoruz. Mahkemeye gelip bu adamı karşımızda gördükçe psikolojimiz bozuluyor, rüyalarımıza giriyor. Verilecek ceza kardeşimizi geri getirmeyecek ama benzer olaylara da emsal nitelikte bir karar olmasını bekliyoruz. Çocuklar manevi yönden mahvolmuş durumda, 'biz büyüyünce acaba babam bizi de mi öldürecek' diye korku içinde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mütalaanın ardından söz alan sanık avukatı, savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Nevzat Yıldız, Hülya Yıldız, Boşanma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın duruşması ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Gelişi olaylı, gidişi sessiz oldu! Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın bankacılık serüveni bitti Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Erol Bulut ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! "Hakkınızı helal edin" diyerek vedalaştı Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı         
11:34
Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı         
11:15
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları şubatta 95,3 milyar dolara geriledi         
10:21
Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu         
10:03
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü         
09:16
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı Nihal Candan, saldırıya uğrayan kardeşi Bahar Candan'ın son halini paylaştı         
07:25
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti         
23:48
Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:05
Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü         
18:59
Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi         
17:58
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 13:31:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın duruşması ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei