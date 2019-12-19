Eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı

6 saat önce

Sivas'ta eşinden kaçarak Kartal'daki dedesinin evine yerleşen ve boşanma aşamasında olan kadın, eşi tarafından defalarca kez bıçaklanarak ağır yaralandı.

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı, System.String[]

Sivas'ta eşinden kaçarak Kartal'daki dedesinin evine yerleşen ve boşanma aşamasında olan kadın, eşi tarafından defalarca kez bıçaklanarak ağır yaralandı. İddiaya göre Sivas'ta yaşayan 20 yaşındaki Süheyla K. eşinin şiddetinden kaçıp Kartal'daki dedesinin evine yerleşti. Boşanma aşamasında olan eşi M. K.(26) da genç kadının peşinden geldi. Yakacık Çarşı Mahallesinde yaşanan olayda, cani koca M. K. eşi Süheyla K.'yı defalarca bıçakladı. Eşi tarafından 20'den fazla kez bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan cani koca ise Pendik'te polis tarafından yakalandı.

(Bayram Şahin - Cüneyt Sevindik/İHA)

Kartal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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