Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Son Dakika Güncel Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı

1 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşinin kendisini 4'üncü kattaki evlerine kitlediğini iddia eden Sevim K. (35), polis gözetiminde itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.

Eşi tarafından eve kilitlendiğini ileri süren kadını itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eşinin kendisini 4'üncü kattaki evlerine kitlediğini iddia eden Sevim K. (35), polis gözetiminde itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı.

Yedieylül Mahallesi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sokak'taki evinden saat 16.00 sıralarında, '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Sevim K., eşinin kapıyı üzerine kitlediğini ve dairede mahsur kaldığını söyledi. Sevim K.'nin yardım istemesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, kurtarma çalışması başlatıp, önce daire kapısını kırarak eve girmeye karar verdi. Ancak daha sonra vazgeçen ekipler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile 4'üncü kattaki daireye ulaşıp, Sevim K.'yi balkondan indirerek, kurtardı. Sevim K., polislere, "Kocam, annesini de alıp gitti. Ama, beni eve kilitledi. Bunu da bilerek yaptı" dedi. Sevim K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.


Turgutlu, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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