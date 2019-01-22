Eşi Tarafından Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
Bilecik'te işten dönen eşi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunan şahsın öldüğü anlaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik
'te işten dönen eşi tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunan şahsın öldüğü anlaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Beşiktaş
Mahallesi ikamet eden Necmi Arı (54), iş dönüşü eve gelen eşi tarafından hareketsiz bir şekilde yer bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Necmi Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemeler ardından Bilecik Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan Necmi Arı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa
Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: İHA
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