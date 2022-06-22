Eşi tarafından katledilen 2 aylık hamile kadın son yolculuğuna uğurlandı

ISPARTA - Isparta'da dini nikahlı eşi tarafından öldürülen 2 aylık hamile kadın, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 23.30 sırasında, Hızırbey Mahallesi 111'inci Cadde'deki 3 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. İnşaat işçisi 40 yaşındaki Ayhan Y., eşi 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldi. İddiaya göre, çift arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Ayhan Y., yanında getirdiği tabancayla Rabia Y.'ye ateş edip olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Rabia Yılmaz ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan ve başını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralanan Rabia Yılmaz'ın annesi Ayfer Aydınlı ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaçan Ayhan Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Rabia Yılmaz'ın eşiyle yaşadığı sıkıntılardan dolayı 16 Haziran'da mahkemeden uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rabia Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Rabia Yılmaz'ın cenazesi Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.