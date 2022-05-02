Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü - Son Dakika
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Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü

02.05.2022 15:45

Düzce'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfek ile öldürülen Ayşe Alkan, köyünde toprağa verildi. Olayda yaralanan ve hastaneden çıkıp cenazeye gelen oğlu Müslüm Alkan, dakikalarca annesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün meydana gelen olayda, boşanma arefesindeki eşi Ayşe Alkan'ı pompalı tüfekle öldürüp oğlu Müslüm Alkan'ı yaralayan Durdu Alkan, ormana kaçmış ve jandarma ekiplerinin çalışması ile kısa sürede yakalanmıştı.

Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi! Oğlunun vedası yürek yaktı

YARALI HALDE GELDİ, ANNESİNİN TABUTUNA SARILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Ayşe Alkan, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Evi önünde helallik alındığı esnada yaralı olarak hastaneden çıkarak annesinin cenazesine giden Müslüm Alkan, gözyaşlarına hakim olamayarak uzun süre tabuta sarıldı.

Alınan helalliğin ardından Ayşe Alkan'ın cenazesi Hacıyeri köyü mezarlığına defnedildi.

Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi! Oğlunun vedası yürek yaktı
Eşi tarafından öldürülen kadın bayram günü defnedildi! Oğlunun vedası yürek yaktı
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Ayşe Alkan, Jandarma, Müslüm, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü - Son Dakika


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15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
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SON DAKİKA: Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü - Son Dakika
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