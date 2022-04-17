Eşi tarafından katledilen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişi serbest kaldı! - Son Dakika
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Eşi tarafından katledilen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişi serbest kaldı!

17.04.2022 20:34
Eşi tarafından katledilen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişi serbest kaldı!

Burdur'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak katledilen Nurcan Seçer'in kaldırıldığı hastanedeki acil müdahale odasında görüntüsünü kaydedip sosyal medyada paylaşan 2 kişi serbest kaldı.

Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ İNTERNETTE PAYLAŞTILAR

Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eşi tarafından öldürülen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDILAR

Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Nurcan Seçer'in (35) cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Seçer için Ortaköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Seçer'in babası Mustafa Kılıç, annesi Fadime Kılıç, ağabeyi Ömer Kılıç, 10 yaşındaki oğlu Ş.S., akrabaları ve komşuları katıldı. Seçer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gümele mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Burdur Devlet Hastanesi, Atatürk Caddesi, Av Tüfeği, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından katledilen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişi serbest kaldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından katledilen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişi serbest kaldı! - Son Dakika
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