Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor.
Nurcan Seçer'in (35) cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Seçer için Ortaköy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Seçer'in babası Mustafa Kılıç, annesi Fadime Kılıç, ağabeyi Ömer Kılıç, 10 yaşındaki oğlu Ş.S., akrabaları ve komşuları katıldı. Seçer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Gümele mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşi tarafından katledilen kadının hastanedeki uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişi serbest kaldı! - Son Dakika