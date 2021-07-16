Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada - Son Dakika

Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil'in balkondan düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

DEVRİYE GEZEN POLİS EKİBİ FARK ETTİ

Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"ÖLMEDİ Mİ DAHA O?"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

POLİSİN DÜŞME ANI KAMERADA

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, polis memurunun balkondan düşme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.