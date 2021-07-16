Üye Girişi
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada - Son Dakika

Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada

16.07.2021 17:39

Samsun'da yaşanan olayda evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sonrası balkondan düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Kaldırıma yüzüstü düşen kocasına 2 kurşun daha sıkan kadın, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil'in balkondan düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

DEVRİYE GEZEN POLİS EKİBİ FARK ETTİ

Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"ÖLMEDİ Mİ DAHA O?"

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Çitil, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Çitil'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

POLİSİN DÜŞME ANI KAMERADA

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, polis memurunun balkondan düşme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşinin öldürdüğü özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada

Polis Memuru, Özel Harekat, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:00 Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı 17:42 Taksim Meydanı'nı bikinili pozlarıyla podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışları umursamadı
Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim 17:13 Hatun'u pompalı tüfekle vuran eski sevgilisi: Barışsa öldürmeyecektim Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı 16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak 16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak
420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek! 16:11 420 lira değerinde olan FIFA 22, sadece tek bir bilgisayara yüklenebilecek! Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı 16:01 Gedson Fernandes ve Kurzawa yavaş yavaş Galatasaray'a! Burak Elmas transferde son durumu paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
18:21 Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:37 Kulüpler Birliği tepki gösterdi: Futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiğine inanmaktayız
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı
16:57 Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı
16:56 "Pucca" lakaplı fenomen ve yazar Pınar Karagöz tekrar gözaltına alındı
16:55 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi         
17:53
9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor 9 milyon euro'luk kokain evlerinin çatısına düştü! Uçaktan yanlışlıkla atıldığı düşünülüyor         
17:40
Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti         
17:01
Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı Beşiktaş, mutlu sona çok yakın! Alex Teixeira'yla 2 yıllık prensip anlaşmasına varıldı         
16:58
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 4 ay sonra tekrar milletvekili oldu         
15:57
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu Bedelli askerlik ücreti yıl sonuna kadar 43 bin lira oldu         
14:53
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 18:29:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement