Eşi tarafından kolu yakılan kadına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi tarafından kolu yakılan kadına destek - Son Dakika

Eşi tarafından kolu yakılan kadına destek

6 saat önce

MHP Karabük Kadın Kolları, eşinin "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döküp, kolunu yaktığı Gülten A.'yı (41) ziyaret ederek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Eşi tarafından kolu yakılan kadına destek, System.String[]

MHP Karabük Kadın Kolları, eşinin "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döküp, kolunu yaktığı Gülten A.'yı (41) ziyaret ederek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

MHP Karabük Kadın Kolları Başkanı Reşide Yıldırım ve yönetimi, 17 yıllık eşi İsmail A. tarafından iddiaya göre, "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döküp, yaktığı Gülten A.'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gülten A., hukuki işlemlerin başlatıldığını, fakat şiddetin sözlü olarak devam ettiğini söyledi.

Reşide Yıldırım, MHP olarak her türlü şiddete karşı olduklarını, Gülten A.'nın yanında olacaklarını, her zaman destek vereceklerini, utanç verici şiddet olaylarının son bulması konusunda partilerinin merkezinin çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Karabük, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:56 Kaynak: DHA
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