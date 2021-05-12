Eşi tarafından öldürülen doktor Zeynep, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ANKARA'da, 8 ay önce evlendiği eşi Mehmet Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan (47), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cinayet öncesi Mehmet Erdoğan'ın odaya kapatıp ellerini bağladığı Zeynep Erdoğan'ın oğlu Ahmet Arpa da (16) törene katılırken, büyük üzüntü yaşadı.

Geçen cumartesi akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda işsiz Mehmet Erdoğan, 8 ay önce evlendiği Zeynep Erdoğan'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü. Mehmet Erdoğan'ın cinayetten önce Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Ahmet Arpa'yı ise darbedip odaya kapatarak, ellerini bağladığı ortaya çıktı. Ahmet Arpa'nın ipi çözüp, yardım istemesi üzerine ortaya çıkan olayın ardından Mehmet Erdoğan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Eşini daha önce tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ve birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkan Mehmet Erdoğan, polisteki ifadesinde "Tartışma sırasında beni tehdit etti. Beni başkasıyla aldattığını, beni bırakacağını söyledi. Kendimi kaybettim; darbettim, bıçakladım. Pişmanım" dedi. Mehmet Erdoğan, çıkarıldığı nöbetçi mahkece tutuklandı.