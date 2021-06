Eşi tarafından öldürülen doktorun 6 ay önce eşine dava açtığı ortaya çıktı - Son Dakika

Ankara'da eşi tarafından öldürülen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan'ın öldürülmeden 6 ay önce eşi hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan dava açtığı öğrenildi.

Ankara'da kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Zeynep Erdoğan, Çankaya'da tartıştığı eşi M.E. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay sonrası eşinin arabasıyla kaçan M.E., polis tarafından yakalanmıştı. Daha önce dolandırıcılık suçundan cezaevine giren ve eşiyle sosyal medya hesabından tanıştığını söyleyen M.E., savcılığa verdiği ifadesinde daha önce cezaevine girdiğini eşinin öğrenmesi üzerine aralarının bozulduğunu söyledi. Son dönemde eşiyle arasının bozuk olduğunu ve sürekli tartıştıklarını ifade eden M.E., "İlk eşimden boşandıktan sonra Ankara'da kardeşimle kurduğum iş yerini işler iyi gitmeyince kapatmak zorunda kaldık. 2017 yılında dolandırıcılık suçundan cezaevine girdim. 2020 yılının nisan ayında Covid-19 salgını nedeniyle cezaevinden çıktım. Yaklaşık bir ay sonra bir arkadaşlık sitesinde Zeynep Erdoğan ile tanıştık. Kendisi bana ilk önce hemşire olduğunu söyledi, ben de elektronik işiyle uğraştığımı söyledim. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra Zeynep bana iş kurmam için para verdi. 14 Ağustos 2020'de de resmi olarak evlenerek, olayın yaşandığı evde Zeynep'in ilk eşinden olan çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladık. Ben bu süre zarfında iş yapmaya çalıştım ancak olmadı. Zeynep benim cezaevine dolandırıcılıktan girdiğimi öğrenince aramız bozuldu. Alkol aldığı dönemde bana 'Sen dolandırıcısın, kadın parası yiyorsun' gibi sözler söylemeye başladı. Tartıştığımız bir gün şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak sonra aramız düzeldi ve şikayetinden vazgeçti. Olay günü ben ikametin alt katında koltukta uyurken saat 06.00 gibi elinde kılıf içerisindeki bıçakla alnıma vurarak uyandırdı. 'Sodaların hepsini sen mi içtin?' diyerek üst kattaki yatak odasına çıktı. Bende peşinden gidince tartışmaya başladık. Tartışma sırasında yine bana hakaret etti. Elindeki bıçağı almak isterken boğuşmaya başladık. Boğuşma sırasında Zeynep yere düştü. Elindeki bıçağı alıp alt kata indim. Annesini o şekilde görmesini istemediğim için oğlu Ahmet'in ellerini bağlayıp ikametin bodrum katındaki depoya kilitledim. Bağlamak isterken direndiği için Ahmet'e birkaç kez vurarak darp ettim. Tekrar yatak odasına çıktığımda Zeynep'in ölmüş olduğunu anladım. Bir süre sonra evden çıkarak Zeynep'e ait otomobille oradan ayrıldım. Teslim olmaya giderken polis beni yolda yakaladı" dedi.

Eşini öldürmeden 6 ay önce Zeynep Erdoğan'a karşı şiddet uyguladığı için hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçuyla 8 aydan 2 yıla kadar hakkında dava açılan M.E. hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama sürerken şikayetini geri çeken Zeynep Erdoğan, bu olayın üzerinden birkaç ay sonra eşi tarafından öldürüldü. Olayın yaşandığı sırada M.E. tarafından elleri bağlanıp depoya kilitlenen Ahmet A.'nın da psikolog gözetiminde ifadesinin alınacağı belirtildi. - ANKARA