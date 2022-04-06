Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı

06.04.2022 18:47
Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi Nail Sedan (54) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Esma Sedan, gözyaşları içinde toprağa verildi.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi Nail Sedan (54) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Esma Sedan, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşındı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Söke'nin kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Esma Sedan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı için bir süre önce boşanma davası açtığı eşi çiftçi Nail Sedan ile evde tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nail Sedan, pompalı tüfeğini 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan'a doğrultup, ateşledi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Sedan, yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Esma Sedan kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanıp, adliyeye sevk edilen Nail Sedan, tutuklandı.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın cenazesi, bugün öğlen saatlerinde yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşınarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma Sedan'ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Sedan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi Aydın'da eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Kayseri'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Jandarma, Cenaze, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Rusya-Ukrayna savaşı için Türkiye: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
18:22 Ali Koç Fenerbahçe Galatasaray derbisinin primini belirledi
18:04 Malatya'da ölüm ihbarına giden polisler, evin odalarında kazılmış 1'er metrelik çukurlar buldu
17:58 Ali Sabancı, Galatasaray başkanlığına aday olup olmadığı kararını verdi!
17:47 Kayıp üniversite öğrencisi, ölümüne sebep olan tüfeği kendisi satın almış
17:43 Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
17:39 Bilim insanları enfeksiyonların nasıl ölümcül hale geldiğini keşfetti
17:32 Terim, Emre Akbaba gidince taraftarı sorumlu tutmuştu! Şimdi ise kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu
17:03 Spiker Erman Yaşar aldığı tepkiye bakın nasıl yanıt verdi!
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 18:59:35. #1.13#
SON DAKİKA: Eşi tarafından öldürülen Esma'nın tabutu kadınların omzunda taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement