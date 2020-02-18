Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

6 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadın, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen genç kadın, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Eşi Ziya P. tarafından evde bıçaklanması sonucu hayatını kaybeden iki çocuk annesi 25 yaşındaki Özlem P'nin cenazesi, ailesi tarafından Çarşamba ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'ne getirildi.

Babaevinde helallik alınmasının ardından cenaze, Saraçlı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, genç kadının ailesinin yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşalar katıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dün Kalıcı Konutlar'da ikamet eden Ziya P, eşi Özlem P. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Ziya P, eşini bıçakla yaralamıştı. Ziya P, olayın ardından evden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özlem P'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Kendisini ihbar etmesi üzerine bulunduğu yerde gözaltına alınan Ziya P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Çarşamba, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:15 Kaynak: AA
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