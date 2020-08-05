Eşi tarafından öldürülen kadın ve ağır yaralanan iş yeri sahibinin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Ankara'da eşi Bekir A. tarafından öldürülen Dilek A. ve ağır yaralanan Mehmet Akif B.'nin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Çiftlik Kavşağı'nda eşi Bekir A. tarafından öldürülen Dilek A. ve ağır yaralanan Mehmet Akif B.'nin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Bekir A., Dilek A. ve iş yeri sahibi Mehmet Akif B'nin kilitli olan ofise kapıyı açarak girdiği ve Bekir A'nın içeri girmeden önce eşi Dilek A'ya kenarda el ve kol hareketleriyle bir şeyler söylediği ardından da ofise girdikleri yer alıyor. - ANKARA