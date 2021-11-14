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Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı - Son Dakika

Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

14.11.2021 13:05

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde eşi tarafından tabanca ile öldürülen 3 çocuk annesi genç kadının, öldürülmeden önce 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde eşi tarafından tabanca ile öldürülen 3 çocuk annesi genç kadının, öldürülmeden önce 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı bildirildi.

İlçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde, tartıştığı eşi Nuriye Ü'yü silahla öldüren, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini de yaralayan A.R.Ü, cezaevine gönderilirken geride gözü yaşlı 3 çocuk kaldı.

Hayatını kaybeden Nuriye Ü'nün acılı ailesi ise katil zanlısının en ağır cezayı alacağına inanıyor.

Nuriye Ü'nün ağabeyi Mustafa Akarsel, AA muhabirine, kardeşiyle zanlının 12 yıl önce evlendiklerini, 1 yıl sonra da aralarında geçimsizlik başladığını söyledi.

Kardeşinin evliliklerinden 1 yıl sonra başlayan aile içi şiddete dayanamayarak, kendilerinde yaklaşık 40 gün kaldığını ifade eden Akarsel, "Aile içi şiddet vardı. Kardeşimin, eşinin yanı sıra kayınpederi ile kayınvalidesinden de şiddet gördüğünü duyuyorduk. Aralarının düzelmesi için ayrı eve geçtiler. Son 1,5 yıla kadar araları iyiydi. Sonra yine kavga etmeye başladılar. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Olayların ikisinde de darp raporu var. Uzaklaştırma kararını aldırdığımızı öğrenen A.R.Ü, karakolda babamı darbetmeye çalışmış, aracını üzerine sürmüş. Bize gidip geldiği zaman sürekli 'baban ile babaanneni vuracağım' diyordu." ifadelerini kullandı.

Akarsel, uzaklaştırma kararlarının ardından, A.R.Ü'nün, her defasında kardeşinin gönlünü alıp, "Bir daha olamayacak" diyerek eve geri götürdüğünü anlattı.

"Baba, bizi vurmaya, öldürmeye geliyor"

Olay günü kardeşinin öğle saatlerinde kendisini aradığını belirten Akarsel, şunları kaydetti:

"Kardeşim ağlayarak, 'Benim burada psikolojim bozuldu, gel beni götür' dedi. Ben de 'işten çıkınca gelip alayım' dedim. Bu süre içerisinde kardeşim babamın evine gitmiş. A.R.Ü. arkasından gitmiş. Çocukları aldıktan sonra kız kardeşime, 'Sen de geliyor musun?' diye sormuş. O da 'hayır, ben dayanamıyorum' deyince çocukları almış. Tekrar geri geldiğini gören kardeşim babama, 'Baba, bizi vurmaya, öldürmeye geliyor' demiş. Babam da 'Beni vur, çocuğumu vurma' deyince kız kardeşime sonra da diğer aile bireylerine ateş etmiş. Kardeşimden 5 kurşun çıktı. Olayı gören çocuklar da 'Annemi öldürdün' diye bağırıp ağlamışlar."

Akarsel, geride 3 çocuğun yetim kaldığını, kardeşinin de yuvalarının yıkılmaması için bu çocukların hatırına mücadele ettiğini dile getirdi.

Zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini aktaran Akarsel, şöyle devam etti:

"Kardeşim olayların ardından boşanma davası açacaktı. Avukatı arayarak işlemlere başlamasını söylemişti. A.R.Ü. bunu kendine yediremedi. Yine tatlı dille götürmeye çalışırken annem kardeşimin önüne durup, 'kızım gitme' demiş ama kardeşim gitti. Yaklaşık 3 ay sonra da olay gerçekleşti. Zaten o evden iki gelin daha şiddet görerek ayrıldı. Çocuklar için şu an bir karar vermedik ama yurtta kalmasını, bu süre zarfında da ihtiyaçlarıyla ilgilenmek istiyoruz."

Olay

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde 29 Ekim'de A.R.Ü. (33) ailevi nedenlerden dolayı sürekli tartıştığı eşi Nuriye Ü. (30) ile kayınpederinin evinde tartışmıştı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine sinirlenen A.R.Ü, eşi Nuriye Ü, kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin babaannesini tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Nuriye Ü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli A.R.Ü, merkez Selçuklu ilçesinde yakalanmıştı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı
Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Cihanbeyli, kavga, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından öldürülen kadının, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı - Son Dakika
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