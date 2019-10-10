Son Dakika Haberleri: Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR
Son Dakika Güncel Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

19 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Maktul Işıl A'nın (40) cenazesi yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak, Bostancı Mahallesi Camisi'ne getirildi. Burada, Işıl A'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Işıl A'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kavga esnasında yaralanarak polis nezaretinde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan şüpheli Hakkı A'nın (42) tedavisi sürüyor.

Olay

Edremit ilçesi Gazi İlyas Mahallesi'nde Işıl A, tartıştığı eşi Hakkı A. tarafından bıçaklanmış, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı cinayet zanlısı, polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:34 Kaynak: AA
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