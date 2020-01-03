Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi Mersin'de defnedildi.

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Iğdır'da eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Ebru Aras'ın cenazesi Mersin'de defnedildi.

Yakınları tarafından Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınan Aras'ın cenazesi, Mersin'in Mezitli ilçesindeki Hazreti Bilal-i Habeşi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından bir çocuk annesi kadının cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Büyük üzüntü yaşayan Aras'ın yakınları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Aras'ın babası Cengiz Öcüm, "Ebrum" diyerek gözyaşı döktü.

Iğdır'ın Konaklı Mahallesi'nde yaşayan ve boşanma sürecinde oldukları öğrenilen Umut ve Ebru Aras çifti arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış ve tartışmanın büyümesi üzerine Umut Aras, silahla eşi Ebru Aras'ı öldürdükten sonra kendisini göğsünden vurarak yaralamıştı.

Devlet Hastanesi, Mersin, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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